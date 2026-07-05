Geleceğin Mührü: Güvenli Yarınlar
"Bugün Türkiye'nin her köşesinde yükselen her eser, Geleceğin Mührü, güvenli yarınlarımızın teminatıdır"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Geleceğin Mührü" dijital iletişim kampanyası dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Engelleri aştık, eserler yükselttik. Hayalleri hedefe, hedefleri gerçeğe dönüştürdük. Bugün Türkiye'nin her köşesinde yükselen her eser, Geleceğin Mührü, güvenli yarınlarımızın teminatıdır." ifadesini kulandı.
Bakan Kurum, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının ve "Güvenli Yarınlar" mesajının yer aldığı görsele de yer verdi.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz