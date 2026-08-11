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Bozkurt'un Yeniden Doğuşu: Bakan Kurum'dan Gurur Paylaşımı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2021'deki sel felaketinin ardından Kastamonu Bozkurt'ta yapılan yeniden inşa çalışmalarını paylaştı; ilçenin konut, iş yeri ve altyapıyla eski günlerine kavuştuğunu belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, NSosyal'deki hesabından yaptığı "Acımızı kalbimize gömüp, yüzleri güldürmek için verdiğimiz emeğin hikayesi..." başlıklı paylaşımında, Bozkurt'ta 5 yıl önce yaşanan sel felaketinin ardından beklemeden yaraları sarmaya, hasarları onarmaya, kayıpları telafi etmeye başladıklarını anımsattı.

Kurum, "Çok şükür bu zorluğun da altından kalktık, el ele verdik bir kez daha zoru başardık. Şimdi Bozkurt'umuz konutuyla, iş yeriyle, köprüsüyle, hastanesiyle, yeşil alanıyla bakmaya doyulmaz bir yer oldu." ifadesini kullandı.

Kurum'un, bölgenin öncesini ve sonrasını gösteren videolu paylaşımında, ilçede yaşayan vatandaşların görüşlerine de yer verildi.

Kaynak: AA
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