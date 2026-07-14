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Bakan Kurum: 15 Temmuz'da Kahramanlık Destanı Yazıldı

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"15 Temmuz'da tanklar vatan sevgisine, vesayetçiler milli iradeye yenildi, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kahramanlık destanı yazıldı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " 15 Temmuz'da tanklar vatan sevgisine, vesayetçiler milli iradeye yenildi, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kahramanlık destanı yazıldı." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da tanklar vatan sevgisine, vesayetçiler milli iradeye yenildi, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kahramanlık destanı yazıldı. O ihanet gecesinde devletinin ve milletinin istikbali için darbeci alçaklara direnen, vatanını müdafaa eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Rabbim bu güzel ülkeye ve millete bir daha böyle imtihanlar yaşatmasın. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
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