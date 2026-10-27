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Bakan Kurum, COP31'e 12 gün kala Danışma Kurulu üyeleriyle görüştü

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Bakan Kurum, COP31'e 12 gün kala Danışma Kurulu üyeleriyle görüştü
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'e 12 gün kala Danışma Kurulu üyeleriyle görüştü. Kurum, ülkenin küresel iklim vizyonunu yansıtacak eylem planları ve stratejik adımların değerlendirildiğini, her detayın titizlikle ele alındığını belirtti.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldiğini belirterek, "Ülkemizi ve küresel iklim gündemini yarınlara taşıyacak her detay üzerinde büyük bir titizlikle çalışıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"COP31'e 12 gün kaldı. Son virajda önceki dönem COP Başkanlarımızla geçmiş tecrübelerin ışığında bir araya geldik; ardından COP31 Danışma Kurulu üyelerimizle kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Bugüne kadar katettiğimiz mesafeyi detaylıca gözden geçirerek, ülkemizin küresel iklim vizyonunu yansıtacak eylem planlarımızı ve stratejik adımlarımızı değerlendirdik. Ülkemizi ve küresel iklim gündemini yarınlara taşıyacak her detay üzerinde büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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