Bakan Kurum'dan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir tespitin olmadığını, tüm ihbarları değerlendirdiklerini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Güzel Malatya'mıza geçmiş olsun. Battalgazi'de meydana gelen deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz."