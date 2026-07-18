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Bakan Kurum'dan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen deprem sonrası herhangi bir olumsuz tespit olmadığını ve tüm ihbarların değerlendirildiğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir tespitin olmadığını, tüm ihbarları değerlendirdiklerini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Güzel Malatya'mıza geçmiş olsun. Battalgazi'de meydana gelen deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
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