Bakan Kurum, AK Parti Güngören İlçe Başkanlığını ziyaret etti

Bakan Kurum, AK Parti Güngören İlçe Başkanlığını ziyaret etti
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ziyarette bulunduğu AK Parti Güngören İlçe Başkanlığında gençlerle sohbet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ziyarette bulunduğu AK Parti Güngören İlçe Başkanlığında gençlerle sohbet etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'da Büyük Dönüşüm; Güngören'de 1930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni"nde gençlerin "Reis, ilçeye çaya bekleriz" sloganlarıyla yaptıkları davet üzerine, kendisi adına Bakan Kurum'un geleceğini söyledi.

Bunun üzerine Bakan Kurum, törenin ardından AK Parti Güngören İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

"Sen bize reisin emanetisin" sloganlarıyla karşılanan Kurum, partililerle sohbet etti.

Güngören'de teslim edilen konutlarla ilgili konuşan Kurum, şunları dile getirdi:

"Tozkoparan'ın ilk zamanını hatırlıyorum. 'Burada dönüşümü yapacağız.' dediğimizde bu konutların önünde bir bahçe vardı. O bahçede günlerce eylem yaptılar. O konutları yaptırmamak için ellerinden geleni yaptılar ama biz o engelleme girişimlerine rağmen bir adım geri atmadık. Belediye Başkanım diyor ki: 'Şimdi hemen hemen her mahalleden dönüşüm talebi var. Evlerimizi dönüştürmek istiyoruz.' diyorlar. 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla birlikte birçok siteden dönüşüm talepleri geliyormuş."

Kurum, davetleri için gençlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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