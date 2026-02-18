Haberler

Bakan Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı kabul etti

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kabul ederek kentsel dönüşüm çalışmaları ve şehir sorunları hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile görüştü.

Kurum, Bakanlıkta gerçekleşen kabule ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, "Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Kentsel dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere şehrimizin sorunları hakkında verimli bir görüşme yaptık. Yerel yönetimlerimizle şehirlerimizin geleceği için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
