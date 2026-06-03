Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın AA Editör Masası'nda konut projeleri, kentsel dönüşüm ve COP31 hazırlıklarına ilişkin soruları yanıtlayacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.
Bakan Kurum, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası'nda bakanlığının faaliyetlerine ve gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Editör Masası'nda, Kurum'a, Yüzyılın Konut Projesi'nde gelinen son aşama, yeni sosyal konut kampanyaları, kentsel dönüşüm çalışmaları, "Yarısı Bizden" kampanyası, deprem bölgesindeki yerinde dönüşüm süreci, sitelerdeki aidat düzenlemesi ile Antalya'da düzenlenecek COP31 hazırlıklarına ilişkin sorular yöneltilecek.
Kurum'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, X hesaplarından da (@anadoluajansi, @aa_finans, @AACanli) anlık takip edilebilecek.