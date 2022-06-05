Bakan Koca: "Türkiye'de, Şu Ana Dek Maymun Çiçeği Tanısı Konmuş Hasta Yoktur" - Haberler

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Bakan Koca: "Türkiye'de, Şu Ana Dek Maymun Çiçeği Tanısı Konmuş Hasta Yoktur"

ANKA - Güncel
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Bakan Koca: 'Türkiye'de, Şu Ana Dek Maymun Çiçeği Tanısı Konmuş Hasta Yoktur'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de Maymun Çiçeği tanısı konulduğu iddialarına ilişkin; “İstanbul’da Maymun Çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4’ünün de test sonucu negatif çıkmıştır” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Maymun Çiçeği tanısı konulduğu iddialarına ilişkin; " İstanbul'da Maymun Çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4'ünün de test sonucu negatif çıkmıştır" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Maymun Çiçeği hastalığı tanısının konulduğu iddialara ilişkin açıklama yaptı. Koca sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"İstanbul'da Maymun Çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4'ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye'de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. 'Ya öyleyse' gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır."

ANKA / Güncel

Fahrettin Koca Monkeypox İstanbul Türkiye Güncel Haberler

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