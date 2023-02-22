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Bakan Koca, Balcalı Hastanesindeki hastaların naklinin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi

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Bakan Koca, Balcalı Hastanesindeki hastaların naklinin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde orta düzeyde hasar tespit edilmesi üzerine, hastaların naklinin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde orta düzeyde hasar tespit edilmesi üzerine, hastaların naklinin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde orta düzeyde hasar tespit edildiğini hatırlattı.

Bunun üzerine hastanede tedavi gören hastaların Adana Şehir Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesine nakillerinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Koca, "Deprem izolatörlü yeni Güney Seyhan Hastanemizse kapasitesiyle göreve hazır." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Çukurova Üniversitesi Fahrettin Koca Adana Güncel Haberler

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