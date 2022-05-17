Bakan Kirişci: Kırsal, çağdaşlaşmanın olmazsa olmazıdır - Haberler

Bakan Kirişci: Kırsal, çağdaşlaşmanın olmazsa olmazıdır

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Üzülerek belirtmek isterim ki biz kırsalı terk ederek çağdaşlaşacağımızı, modernleşeceğimizi düşündük ve böyle bir yanılgı içine girdik ama sonra gördük ki kırsal, aslında çağdaşlaşmanın da olmazsa olmazıdır" dedi.

Bakan Kirişci, üreticilerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve fide dağıttı.