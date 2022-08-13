Bakan Kirişci: "2002 yılında tarımsal destekler 31 milyon lira iken 2021 yıl sonu itibarıyla 329 milyon liraya çıkmıştır"
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması ÇORUM - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kadem Barış Meydanı'nda Çorum Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor (1) Kirişci: "2002 yılında tarımsal destekler 31 milyon lira iken 2021 yıl sonu itibarıyla 329 milyon liraya çıkmıştır"
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması ÇORUM - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kadem Barış Meydanı'nda Çorum Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor (1)
Kirişci:
"2002 yılında tarımsal destekler 31 milyon lira iken 2021 yıl sonu itibarıyla 329 milyon liraya çıkmıştır"
AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel