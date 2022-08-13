Haber : Bakan Kirişci: "2002 yılında tarımsal destekler 31 milyon lira iken 2021 yıl sonu itibarıyla 329 milyon liraya çıkmıştır" - Haberler

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Bakan Kirişci: "2002 yılında tarımsal destekler 31 milyon lira iken 2021 yıl sonu itibarıyla 329 milyon liraya çıkmıştır"

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması ÇORUM - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kadem Barış Meydanı'nda Çorum Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor (1) Kirişci: "2002 yılında tarımsal destekler 31 milyon lira iken 2021 yıl sonu itibarıyla 329 milyon liraya çıkmıştır"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması ÇORUM - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kadem Barış Meydanı'nda Çorum Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor (1)

Kirişci:

"2002 yılında tarımsal destekler 31 milyon lira iken 2021 yıl sonu itibarıyla 329 milyon liraya çıkmıştır"

AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Çorum Güncel Haberler

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