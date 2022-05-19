Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti - Haberler

Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti
AA - Sıtkı İlanbey - Güncel
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Anıtkabir'den görünüm Anıtkabir'e gelen vatandaşlar Atatürk'ün mozolesinden görünüm Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki heyetin Aslanlı Yol'dan yürümesi Bakan Kasapoğlu ve heyetin Atatürk'ün mozolesine gelmesi ve mozoleye çelenk bırakılması Saygı duruşu ve...
Anıtkabir'den görünüm
Anıtkabir'e gelen vatandaşlar
Atatürk'ün mozolesinden görünüm
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki heyetin Aslanlı Yol'dan yürümesi
Bakan Kasapoğlu ve heyetin Atatürk'ün mozolesine gelmesi ve mozoleye çelenk bırakılması
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması
Bakan Kasapoğlu'nun Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdıklarını okuması
Heyetin Anıtkabir'in önünde hatıra fotoğrafı çektirmeleri ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyetle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.
AA / Sıtkı İlanbey - Güncel