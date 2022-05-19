Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti - Haberler

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Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti

AA - Sıtkı İlanbey - Güncel
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Anıtkabir'den görünüm Anıtkabir'e gelen vatandaşlar Atatürk'ün mozolesinden görünüm Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki heyetin Aslanlı Yol'dan yürümesi Bakan Kasapoğlu ve heyetin Atatürk'ün mozolesine gelmesi ve mozoleye çelenk bırakılması Saygı duruşu ve...

Anıtkabir'den görünüm

Anıtkabir'e gelen vatandaşlar

Atatürk'ün mozolesinden görünüm

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki heyetin Aslanlı Yol'dan yürümesi

Bakan Kasapoğlu ve heyetin Atatürk'ün mozolesine gelmesi ve mozoleye çelenk bırakılması

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

Bakan Kasapoğlu'nun Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdıklarını okuması

Heyetin Anıtkabir'in önünde hatıra fotoğrafı çektirmeleri ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyetle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

AA / Sıtkı İlanbey - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Kasapoğlu, İstiklal Marşı, Anıtkabir, Güncel, Haberler

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