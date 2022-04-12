Kasapoğlu: "Gönüllülüğün sunduğu projelerle tüm kesimlerin toplumda söz sahibi bir rol üstlenmeleri amacını taşıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

İmzaların atılması ve hatıra fotoğraf çekimi ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki Bakanlık arasında "Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü" imza törenine katıldı. (5)