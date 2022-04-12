Kasapoğlu: "Gönüllülüğün sunduğu projelerle tüm kesimlerin toplumda söz sahibi bir rol üstlenmeleri amacını taşıyoruz" - Haberler

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Kasapoğlu: "Gönüllülüğün sunduğu projelerle tüm kesimlerin toplumda söz sahibi bir rol üstlenmeleri amacını taşıyoruz"

AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması İmzaların atılması ve hatıra fotoğraf çekimi ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki Bakanlık arasında "Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü" imza...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

İmzaların atılması ve hatıra fotoğraf çekimi ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki Bakanlık arasında "Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü" imza törenine katıldı. (5)

Kasapoğlu: Gönüllülüğün sunduğu projelerle tüm kesimlerin toplumda söz sahibi bir rol üstlenmeleri amacını taşıyoruz

Kasapoğlu: Gönüllülüğün sunduğu projelerle tüm kesimlerin toplumda söz sahibi bir rol üstlenmeleri amacını taşıyoruz

Kasapoğlu: Gönüllülüğün sunduğu projelerle tüm kesimlerin toplumda söz sahibi bir rol üstlenmeleri amacını taşıyoruz

AA / Erlevent Gülbitti - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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