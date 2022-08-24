Bakan Karaismailoğlu: "Son 20 yıldır 183 milyar dolarlık yatırım yaptık" Güncel Haberler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gençlerle bir araya gelmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması KIRŞEHİR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırşehir'in Kaman ilçesi Çağırkan Köyü'ndeki Japon Bahçesi'nde gençlerle bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gençlerle bir araya gelmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması KIRŞEHİR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırşehir'in Kaman ilçesi Çağırkan Köyü'ndeki Japon Bahçesi'nde gençlerle bir araya geldi. (1) Güncel Kaynak: AA / Hakan Can Şahin Adil Karaismailoğlu Kırşehir Çağırkan Kaman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Karaismailoğlu: 'Son 20 yıldır 183 milyar dolarlık yatırım yaptık' - Haberler

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