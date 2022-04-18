Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Bizim siyaset anlayışımızda Türkiye'nin süper güç olması var" - Haberler

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Bizim siyaset anlayışımızda Türkiye'nin süper güç olması var"

AA - Hüseyin Bardakcı - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "U 2053 Vizyonu" çerçevesinde gerçekleştirilen Karayolları 72. Bölge Müdürleri Toplantısı'na katıldı (1)Karaismailoğlu: "Bizim siyaset anlayışımızda hizmet var.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "U 2053 Vizyonu" çerçevesinde gerçekleştirilen Karayolları 72. Bölge Müdürleri Toplantısı'na katıldı (1)

Karaismailoğlu: "Bizim siyaset anlayışımızda hizmet var. Bizim siyaset anlayışımızda millet ne dediyse onu yapmak var"

Karaismailoğlu: "Bizim siyaset anlayışımızda Türkiye'nin süper güç olması var"

Karaismailoğlu: "Yaptığımız konforlu yollar sayesinde vatandaşlarımızın yollarda harcadığı süreyi tam yıllık 7 milyar saat azalttık. Bu sayede akaryakıttan 1 milyar litre tasarruf sağladık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bizim siyaset anlayışımızda Türkiye'nin süper güç olması var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bizim siyaset anlayışımızda Türkiye'nin süper güç olması var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bizim siyaset anlayışımızda Türkiye'nin süper güç olması var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bizim siyaset anlayışımızda Türkiye'nin süper güç olması var

AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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