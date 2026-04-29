Bakan Kacır: Şili ile geliştirdiğimiz stratejik iş birliği, ülkelerimizin bilimsel kapasitesini güçlendiriyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Şili ile kutup araştırmalarında geliştirdiğimiz stratejik iş birliği, ülkelerimizin bilimsel kapasitesini uluslararası alanda daha da güçlendiriyor" dedi.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şili Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen 'Sinerjiyi Açığa Çıkarmak: Antarktika'ya Uzanan Ortak Bir Yolculuk' sergisinin açılışını diğer ülkelerin büyükelçilerinin de katılımıyla yaptık. Şili ile kutup araştırmalarında geliştirdiğimiz stratejik iş birliği, ülkelerimizin bilimsel kapasitesini uluslararası alanda daha da güçlendiriyor. Sergide yer alan etkileyici kareler de bu ortak vizyonu anlamlı biçimde yansıtıyor. Dostluğumuzun, bilim ve insanlık yararına yeni ortak projelere vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı