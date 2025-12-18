Bakan Kacır, NASA Başkan Yardımcısı Swails ile bir araya geldi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NASA Başkan Yardımcısı Casey Swails ile Ankara'da bir araya gelerek ortak hedefler ve iş birliği projelerini görüştü.
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NASA Başkan Yardımcısı Casey Swails ve beraberindeki heyet ile Ankara'da bir araya geldi.
Bakan Kacır, NASA Başkan Yardımcısı Casey Swails ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir araya geldi. Yapılan açıklamada; görüşmede, ortak hedefler ve iş birliği projelerinin ele alındığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel