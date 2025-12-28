Haberler

Bayraktar Kızılema akıllı filo otonomisiyle kol uçuşunu başarıyla tamamladı

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, insansız savaş uçaklarının savaş sahasında dengeyi değiştireceğini ve Türklerin havacılıkta yeni bir çağ başlattığını açıkladı.

BAKAN KACIR: SAVAŞ SAHASINDA OYUN DEĞİŞTİRİCİ OLACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuyla ilgili sanal medya hesabından açıklama yaptı. Kacır, "Havacılıkta yeni çağın kapılarını Türkler açıyor. İnsanlı savaş uçaklarından çok daha kabiliyetli ve maliyet etkin olan insansız savaş uçakları, otonom ve sürü halinde yaptıkları görevlerle savaş sahasında oyun değiştirici olacak. Dengeler değişecek, her şey yeniden başlayacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
