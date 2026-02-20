Bakan Kacır: Petrol ve doğal gazla sınır ötesi ortaklıkları derinleştiriyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malatya'da depremzede Kantarcı ailesinin TOKİ'deki evlerine misafir oldu. Aile fertleriyle sohbet eden Kacır, çocuklara hediyeler vererek, ailenin Ankara'daki kızlarıyla görüntülü görüştü.
DEPREMZEDE AİLEYLE İFTAR YAPTI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malatya'da anahtar teslim ve temel atma töreninin ardından depremzede Kantarcı ailesinin TOKİ'deki evlerine iftar misafiri oldu. Aile fertleriyle tek tek sohbet eden Bakan Kacır, ziyaret sırasında ailenin Ankara'da öğrenimini sürdüren kızları Kevser ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Depremzede ailenin çocuklarına hediyeler veren Bakan Kacır, TOKİ evlerinin hayırlı olmasını temenni etti. Kacır'a ziyaretinde Malatya Valisi Serdar Yavuz da eşlik etti.
