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Bakan Işıkhan, Üniversite Hastanelerinin İhtiyaçlarını Rektörlerle Görüştü

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Üniversite Hastaneleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi rektörlerle bir araya gelerek üniversite hastanelerinin ihtiyaçları ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini değerlendirdi.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Üniversite Hastaneleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi rektörlerle bir araya geldi. Görüşmede üniversite hastanelerinin ihtiyaçları ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği ele alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Üniversite Hastaneleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi rektörlerle görüştü.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede üniversite hastanelerinin ihtiyaçları ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin değerlendirildiğini belirtti.

Toplantıya Prof. Dr. Nuri Aydın, Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Nusret Akpolat katıldı.

Işıkhan, sosyal diyalog anlayışıyla sağlık sisteminin önemli paydaşlarıyla iş birliğini güçlendirmeye ve çözüm odaklı çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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