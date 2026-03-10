Bakan Işıkhan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencileriyle iftarda buluştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2008 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hayata geçirilen sosyal güvenlik reformuyla Türkiye'nin sağlık sisteminin artık dünyada örnek bir modele sahip olduğunu belirterek, "Hastanelerimiz, otel konforunda vatandaşlarımıza hizmet sunuyor ve inşallah geleceğin sağlık ordusunun neferleri olarak sizler de bu sağlık sistemi içerisinde çalışmaya başlayacaksınız." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesince Selimiye Kampüsü'nde (SBÜ) düzenlenen iftar programında konuşan Işıkhan, bakanlık olarak Türkiye'nin hem istihdam hem sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi noktasında çalışma ve reformları hayata geçirdiklerini söyledi.

Işıkhan, "2008 yılında saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hayata geçirdiğimiz sosyal güvenlik reformuyla hem sağlık hizmetlerimizi hem de sosyal güvenlik hizmetlerimizi model alınan bir ülke konumuna getirdik. Şimdi sağlık sistemini değerlendirdiğimizde, artık dünyaya örnek olacak bir modele sahibiz. Hastanelerimiz, otel konforunda vatandaşlarımıza hizmet sunuyor ve inşallah geleceğin sağlık ordusunun neferleri olarak sizler de bu sağlık sistemi içerisinde çalışmaya başlayacaksınız." ifadelerini kullandı.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ı ve ekibini içtenlikle tebrik eden Işıkhan, "Daha önce dört kıtada ve birçok ülkede kampüsü bulunan ve en son Özbekistan'da birlikte olduğumuz hocamızla birlikte, orada sağlık hizmetlerinin ve üniversitemizin bu kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmasından dolayı büyük gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sizler de bu gurura sahip olmalısınız çünkü siz de bu üniversitenin öğrencilerisiniz, mensuplarısınız, büyük bir sağlık ailesinin birer ferdisiniz." diye konuştu.

Programa, SBÜ Rektörü Aydın, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Nevzat Yüce, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.