Bakan Işıkhan Mardin'de Deyrulzafaran Manastırı'nı Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de Deyrulzafaran Manastırı'na ziyarette bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Işıkhan, beraberinde Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş ile Deyrulzafaran Manastırı'nı ziyaret etti.

Ziyarette, İl Müftü Vekili Ali Üney, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Rahip Gabriel Akkurt ile Deyrulzafaran Manastırı Bakım Onarım ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Hiçbezmez tarafından karşılanan Işıkhan, manastırı gezdi.

Bakan Işıkhan, daha sonra manastırın kabul salonunda Özmen ve din adamlarıyla görüştü.