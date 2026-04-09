Vedat Işıkhan, Türkiye Kamu-Sen Yönetimiyle Biraraya Geldi

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Önder Kahveci ile bir araya gelerek çalışma hayatındaki güncel konuları ele aldı.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Önder Kahveci ve konfederasyon yönetimiyle görüştü. Görüşmede çalışma hayatına ilişkin gündemdeki başlıkların ele alındığı bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Önder Kahveci ve konfederasyon yönetimiyle bir araya geldiklerini duyurdu. Işıkhan, görüşmede gündemde yer alan konuların ele alındığını belirterek, çalışma hayatını ilgilendiren politika ve adımları sosyal paydaşların katkılarıyla belirlemeye devam edeceklerini ifade etti. Bakan Işıkhan, paylaşımında nazik misafirperverlikleri için Türkiye Kamu-Sen yönetimine teşekkür etti.

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Kahveci de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 8. Olağan Genel Kurulumuzun ardından hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere ziyaretimize geldiler. Ziyarette, kamu görevlileri, emeklilerimiz ve çalışma hayatının güncel konularına ilişkin bir çok hususu değerlendirme fırsatı bulduk. Nazik ziyaretleri ve samimi yaklaşımlarından dolayı sayın Bakan'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
