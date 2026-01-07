Haberler

Emekliliği reddedilince kurum avukatını öldürdü (3)

Emekliliği reddedilince kurum avukatını öldürdü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK Yalova İl Müdürlüğü'nde gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden avukat Zekeriya Polat için başsağlığı diledi ve adaletin sağlanması için sürecin takip edileceğini belirtti.

'SGK AİLEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK Yalova İl Müdürlüğü'nde yaşanan saldırıya ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzde kıymetli çalışma arkadaşımız, Kurum Avukatımız Zekeriya Polat'ı alçak bir saldırı sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Saldırganın adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz. Kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. SGK ailemizin başı sağ olsun" dedi.

