Bakan Işıkhan'dan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Netanyahu'nun küstah ifadeleri hakikatleri değiştiremeyecek. Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman hakkın, mazlumun yanında, zalimin karşısında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye, Netanyahu ve çetesinin bölgemizdeki alçak saldırılarına rağmen barışın tesisi için gayretle çalışmayı sürdürecek. Katil İsrail yönetimi, masum yavruları, kadınları, sivilleri acımasızca katletmelerinin üstünü örtemeyecek, er ya da geç hak ettikleri cezayı çekecek. Netanyahu'nun küstah ifadeleri hakikatleri değiştiremeyecek. Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman hakkın, mazlumun yanında, zalimin karşısında olmaya devam edeceğiz."