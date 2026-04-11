Bakan Işıkhan'dan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Netanyahu'nun küstah ifadeleri hakikatleri değiştiremeyecek. Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman hakkın, mazlumun yanında, zalimin karşısında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye, Netanyahu ve çetesinin bölgemizdeki alçak saldırılarına rağmen barışın tesisi için gayretle çalışmayı sürdürecek. Katil İsrail yönetimi, masum yavruları, kadınları, sivilleri acımasızca katletmelerinin üstünü örtemeyecek, er ya da geç hak ettikleri cezayı çekecek. Netanyahu'nun küstah ifadeleri hakikatleri değiştiremeyecek. Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman hakkın, mazlumun yanında, zalimin karşısında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi

Müzakereler sürerken, Trump'tan tansiyonu yükseltecek çıkış
Gülsim Ali’den şoke eden itiraf: Göğüslerimi bantlamak istediler

Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Göğüslerimi bantlamak istediler
Ordu'da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi

Kahreden kaza: Genç öğretmen ve babası birlikte can verdi

Uganda'nın dosyası kabarık generali Meloni'ye de evlilik teklif etmiş

Eski defterler açıldı: Başbakan'a 100 inekle evlilik teklif etmişti
Tuğba Ekinci'den estetik hamlesi

Ünlü isimden olay yaratan estetik çıkışı: Yaptırmayanı dövüyorlar!
Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem

Taraftarına olay mesaj: Bunu asla kabul edemem
Mersin'de tabancayla kazara kendini vurduğu iddia edilen kişi öldü

Daha 17 yaşındaydı! Akılalmaz dikkatsizliği, canından etti