Bakan Işıkhan'dan İsrail'e Tepki: Madleen Gemisine Yönelik Saldırıyı Lanetledi

Bakan Işıkhan'dan İsrail'e Tepki: Madleen Gemisine Yönelik Saldırıyı Lanetledi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Madleen gemisine saldırısını insanlık değerlerine karşı işlenmiş alçakça bir eylem olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumu bu zulme karşı tavır almaya çağırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan sivil Madleen gemisine yönelik saldırısının sadece uluslararası hukukun değil, insanlığın en temel değerlerinin de hedef alındığı alçakça bir eylem olduğunu ifade etti.

Işıkhan, şunları kaydetti:

"Madleen, içinde silah değil ilaç, bomba değil ekmek taşıyordu. Sivillerin el uzattığı bir yardım seferine karşı düzenlenen bu menfur saldırı, İsrail'in hukuk tanımazlığını ve vicdansızlığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Kuşatma altındaki Gazze halkına bir parça ekmeği, bir damla suyu çok gören bu zihniyet artık insanlık dışı bir ideolojiye dönüşmüştür. Bu yaklaşım, dünyayı adım adım vicdansızlığa sürüklemektedir. Bu saldırıyı en güçlü ifadelerle lanetliyor ve uluslararası toplumu, vicdan sahibi tüm milletleri ve kurumları bu zulmün karşısında açık tavır almaya çağırıyoruz."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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