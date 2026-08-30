Bakan Işıkhan'dan Girne açıklarındaki facia için taziye mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Girne açıklarında alabora olan feribotta hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Girne açıklarında bir feribotun alabora olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. En büyük duamız can kaybının artmaması, arama ve kurtarma çalışmalarının başarıyla sonuçlandırılmasıdır. Çalışmalarda görev alan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyor, kurtarılan yolculara ve mürettebata geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA