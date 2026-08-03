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Bakan Işıkhan'dan Erdoğan'a eleştirilere sert cevap

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilere tepki göstererek, eleştirenlerin cuntacı ve vesayetçi odaklara bağlı olduğunu savundu ve Türkiye'nin Erdoğan liderliğinde güçleneceğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilere ilişkin, "Zihniyetini her zaman bağlılıklarını bildirdikleri cuntacı, vesayetçi odaklardan koparamayanların, millet iradesine dil uzatma hakkı yoktur." ifadesini kullandı.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çeyrek asırdır girdiği her seçimde aziz milletimizin teveccühünü kazanan, gayreti, mücadelesi ve eserleriyle Türkiye'yi küresel düzeyde üst lige taşıyan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kirli benzetmeler yapanlara karşı asla sessiz kalmayacağız. Zihniyetini her zaman bağlılıklarını bildirdikleri cuntacı, vesayetçi odaklardan koparamayanların, millet iradesine dil uzatma hakkı yoktur. Biz, sizin karanlık düşüncelerinizi çok iyi biliyoruz. Yıllar boyunca kaleminizle imza attığınız provokasyonları unutmadık, unutmayacağız. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde güçlenmeye devam edecek."

Kaynak: AA
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