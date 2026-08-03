Bakan Işıkhan'dan Erdoğan'a eleştirilere sert cevap

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilere ilişkin, "Zihniyetini her zaman bağlılıklarını bildirdikleri cuntacı, vesayetçi odaklardan koparamayanların, millet iradesine dil uzatma hakkı yoktur." ifadesini kullandı.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çeyrek asırdır girdiği her seçimde aziz milletimizin teveccühünü kazanan, gayreti, mücadelesi ve eserleriyle Türkiye'yi küresel düzeyde üst lige taşıyan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kirli benzetmeler yapanlara karşı asla sessiz kalmayacağız. Zihniyetini her zaman bağlılıklarını bildirdikleri cuntacı, vesayetçi odaklardan koparamayanların, millet iradesine dil uzatma hakkı yoktur. Biz, sizin karanlık düşüncelerinizi çok iyi biliyoruz. Yıllar boyunca kaleminizle imza attığınız provokasyonları unutmadık, unutmayacağız. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde güçlenmeye devam edecek."

Kaynak: AA