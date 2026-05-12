Bakan Gürlek: "Yerli ve Milli 'Uyap Aı Karar Destek Sistemi'ni Hayata Geçiriyoruz"

Adalet Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Yargıda yapay zeka destekli yeni dönem" başlığıyla yapılan açıklamada, "UYAP AI, bakanlığımızca yerli ve milli imkanlarla geliştiriliyor. Sistem üzerinden 30 milyonun üzerinde mahkeme kararı ve içtihadın saniyeler içerisinde taranabilmesi hedefleniyor" bilgisi paylaşıldı.

Bakan Gürlek, bu mesajı alıntılayarak, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yargıda dijital dönüşümün yeni adımı olan yerli ve milli 'UYAP AI Karar Destek Sistemi'ni hayata geçiriyoruz. Adaletin hizmetine sunacağımız bu sistemle; 30 milyondan fazla emsal kararı ve karmaşık dosyaları saniyeler içinde analiz ederek, yargılamaların hızlanmasını hedefliyoruz. Nihai kararın her zaman hakim ve savcılarımızda olduğu, insan merkezli ve güvenilir yapay zeka teknolojilerini sistemimize entegre ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla; adaleti daha hızlı, etkin ve erişilebilir kılmak için teknolojik dönüşümü kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA