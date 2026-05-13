Adalet Bakanı Gürlek: Yenilikçi infaz anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "İnsan onurunu esas alan bir anlayışla, toplumsal huzuru güçlendiren ve yeniden kazanımı önceleyen yenilikçi infaz anlayışımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ceza infaz sistemimizi insanı merkeze alan, koruyucu, rehabilite edici ve topluma yeniden kazandırmayı hedefleyen bir yaklaşımla güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Ceza infaz kurumlarımızda uygulanan bütüncül rehabilitasyon modeliyle; hükümlülerimizin psikolojik, sosyal ve mesleki yönden desteklenmesini, suçtan uzak, üretken ve sorumluluk sahibi bireyler olarak hayata yeniden güçlü şekilde kazandırılmasını hedefliyoruz. Psikososyal destekten meslek eğitimlerine, sanat ve spor faaliyetlerinden manevi rehberlik çalışmalarına kadar uzanan çok yönlü uygulamalarla; bireyin sağlıklı, sürdürülebilir ve topluma uyumlu bir yaşam inşa etmesini destekliyoruz. İnsan onurunu esas alan bir anlayışla, toplumsal huzuru güçlendiren ve yeniden kazanımı önceleyen yenilikçi infaz anlayışımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı