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Bakan Gürlek'ten AA'nın Gazatrilogy sitesine tebrik

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansının Gazze'deki soykırım ve savaş suçlarını belgeleyen Gazatrilogy sitesini erişime açmasını tebrik ederek, bu çalışmanın uluslararası hukuk önünde adalet arayışına güçlü bir kanıt sunduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail yönetiminin Gazze'de işlediği suçları belgeleriyle gözler önüne seren "Gazatrilogy" internet sitesini erişime açan Anadolu Ajansını (AA) tebrik etti.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de yaşanan soykırımın ve savaş suçlarının kayıt altına alınması ve tüm dünyanın erişimine sunulmasının son derece kıymetli bir çalışma olduğunu belirtti.

Soykırım ve savaş suçlarının uluslararası hukuk önünde hesabının sorulmasının ise evrensel vicdanın en temel beklentisi olduğunu vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu bakımdan, AA habercilerinin hazırladığı 'Kanıt, Tanık ve Sanık' üçlemesi, İsrail yönetiminin Gazze'de işlediği suçların unutulmaması adına tarihe düşülen acı bir kayıt olduğu gibi UCM nezdinde adalet arayışına sunulmuş güçlü bir kanıt dosyasıdır. Bu tarihi hukuk arşivini dijital platforma taşıyarak tüm dünyanın erişimine açık bir kayıt olarak sunan başta Sayın Serdar Karagöz olmak üzere tüm AA ailesini yürekten tebrik ediyorum. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Gazze'de yaşanan zulmün hesabının uluslararası hukuk önünde sorulması adına hakkın ve hakikatin yanında durmaya devam edeceğiz. Zalimler er ya da geç adalet önünde hesap verecektir."

İsrail yönetiminin Gazze'de işlediği suçları, UCM Roma Statüsü kapsamındaki deliller, tanıklıklar ve uluslararası hukuk kararları çerçevesinde belgeleyen Kanıt, Tanık ve Sanık kitaplarına, "https://gazatrilogy.com/tr" sitesinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA / Mümin Altaş
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