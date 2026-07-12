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Akın Gürlek'ten Kızılay'a 150 Bin TL Bağış

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, haksız ithamlar nedeniyle açtığı manevi tazminat davası sonucu tahsil edilen 150 bin TL'yi Türk Kızılay'a bağışladı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, şahsına yönelik haksız ithamlar nedeniyle açtığı manevi tazminat davası sonucunda tahsil edilen 150 bin TL'yi Türk Kızılay'a bağışladığını açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın afetlerde ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirterek, kurumun milletin yardımseverlik ruhunun güçlü temsilcilerinden biri olduğunu ifade etti.

Vatandaşların Türk Kızılay'a güven içinde bağış yapabileceğini belirten Gürlek, yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut olacağını kaydetti.

Gürlek, "Şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin TL tutarı Kızılay'a bağışladım" dedi.

Türk Kızılay'ın çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür eden Gürlek, dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA
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