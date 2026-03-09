Haberler

Adalet Bakanı Gürlek: 'Tek Yumruk, Tek Ses, Tek Nefes Olmalıyız'

Adalet Bakanı Gürlek: 'Tek Yumruk, Tek Ses, Tek Nefes Olmalıyız'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Ateş Başı Sohbet' programında, iç cephede birlik çağrısı yaparak Türkiye Yüzyılı'na gençlerin damga vuracağını vurguladı. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine güvenerek siyasi düşünce farklılıklarına rağmen birlik olmalarını gerektiğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Ateş Başı Sohbet' programına katıldı. Burada konuşan Bakan Gürlek "Görüşümüz, fikrimiz, siyasi düşüncemiz ne olursa olsun iç cephede birlik olmamız lazım. Tek yumruk, tek ses, tek nefes olmamız lazım" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Ateş Başı Sohbet' programına katıldı. Programda gençlere hitaben konuşan Bakan Gürlek, Türkiye Yüzyılı'na gençlerin damga vuracağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir lider olduğunu belirten Bakan Gürlek, bölgede yaşanan savaşlara rağmen Türkiye'nin güvenli bir ülke olarak kaldığını söyledi.

'TEK YUMRUK, TEK SES, TEK NEFES OLMALIYIZ'

Konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yapan Bakan Akın Gürlek, "Görüşümüz, fikrimiz, siyasi düşüncemiz ne olursa olsun iç cephede birlik olmamız lazım. Tek yumruk, tek ses, tek nefes olmamız lazım. Yönümüzü Ankara'ya dönmemiz lazım. Siyasi görüşümüz farklı olabilir, düşüncemiz farklı olabilir ama savaş bizim bir adım uzağımızda. Cumhurbaşkanımız şu an serinkanlı bir şekilde süreci yürütüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürecin en başından beri dünya liderleriyle görüştüğüne dikkat çeken Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağduyusu ve serinkanlılığıyla birlikte sürecin sona ereceğine inandıklarını söyledi.

'HEYECANINIZI VE AZMİNİZİ HİÇBİR ZAMAN KARARTMAYIN'

Sizler bu ülkenin umudusunuz.diyen Adalet Bakanı Gürlek, konuşmasında "Heyecanınızı, azminizi hiçbir zaman karartmayın. Milletimizin her zaman size ihtiyacı var. Sizler de inşallah birliğinizi, beraberliğinizi güveninizi hiçbir zaman kaybetmeyin" ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katıldığı programda Adalet Bakanı Gürlek, gençlerden gelen soruları da cevapladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Denizli'de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş

Savaş piyasaları fena vurdu! Tarihi rekor geldi
Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi

Yeni liderini açıklayan İran, düşmanın can damarını yerle bir etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı

Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı
Oyuncu Ufuk Bayraktar'dan 8 Mart yürüyüşüne müdahale! Polis araya girdi

Ünlü oyuncudan 8 Mart yürüyüşüne müdahale! Polis güçlükle durdurdu
Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi

Dev derbi penaltılara gidince olanlar oldu!
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı

Bu iddia doğruysa savaşın seyri değişir
Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı

Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke

İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar

Çatışmalar sürerken taktik değişti! Gerilla savaşına başladılar