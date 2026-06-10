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Bakan Gürlek'ten Netanyahu'ya sert tepki: Akıl tutulması

Bakan Gürlek'ten Netanyahu'ya sert tepki: Akıl tutulması
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soykırım soruşturmasında şüpheli olan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasını 'akıl tutulması' olarak nitelendirdi ve Netanyahu'nun insanlık suçlarının hesabını yargı önünde vereceğini belirtti.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soykırım soruşturmasında şüpheli konumunda bulunan Netanyahu'nun; insanlık onurunu savunan Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya kalkışması tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de çocukların, kadınların, masum sivillerin üzerine bombalar yağdıran; insanlığın ortak vicdanında mahkum olmuş Binyamin Netanyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz sözleri yok hükmündedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soykırım soruşturmasında şüpheli konumunda bulunan Netanyahu'nun; insanlık onurunu savunan Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya kalkışması tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız; Filistin halkının haklı davasını, mazlumların hukukunu ve insanlığın vicdanını en güçlü şekilde savunmaktadır. Buna karşılık Gazze'de yaşananlar karşısında susanlar tarihin karanlık sayfalarına yazılacaktır. Netanyahu ve beraberindeki cinayet şebekesi, işledikleri insanlık suçlarının hesabını er ya da geç bağımsız yargı önünde verecektir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de hukuk, adalet ve insanlık adına en güçlü sesi yükseltmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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