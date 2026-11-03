Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bakan Gürlek: "Milletimiz müsterih olsun, devletimiz ve kurumlarımız güçlüdür ve bu sorunu da halledip Türkiye düşmanlarının ellerini boşa çıkaracağız"

Kaynak: AA