Adalet Bakanı Gürlek: FETÖ hesaplarına karşı adli mekanizmalar kararlılıkla işletiliyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siber vatanda devletimizin güvenliğini tehdit eden ve terör propagandası yürüten FETÖ hesaplarına karşı adli mekanizmalarımız kararlılıkla ve kesintisiz şekilde işletilmektedir. Siber vatanda dijital güvenliğimizi ve milli egemenliğimizi hedef alan her türlü kara propaganda ve psikolojik harekat girişimi, mutlaka hüsranla sonuçlanmaktadır. Yargı teşkilatımız, İçişleri Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımız arasındaki bu güçlü eş güdüm ve koordinasyon, siber vatanımızın her bir noktasında yüksek teyakkuz haliyle kesintisiz sürecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dijital terörün ve siber suç ağlarının tamamen bertaraf edilmesi amacıyla verdiğimiz mücadele kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı