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Adalet Bakanı Gürlek'ten "e-Avukat" uygulamasına ilişkin paylaşım Açıklaması

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukat dostu yaklaşımla hayata geçirilen e-Avukat uygulaması sayesinde zaman ve erişim engellerinin kalktığını, avukatların müvekkilleriyle görüntülü görüşme yapabildiğini ve adalet hizmetlerine daha hızlı ulaşıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukat dostu yaklaşımla hayata geçirdikleri e-Avukat uygulamasıyla, zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırarak savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunduklarını bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından, Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen e-Avukat uygulamasına ilişkin paylaşım yaptı.

"Avukat dostu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz e-Avukat uygulamamızla, zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırarak savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunuyoruz." ifadesini kullanan Gürlek, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda hizmete aldığımız uygulama sayesinde avukatlarımız, müvekkilleriyle ofislerinden görüntülü görüşme yapabiliyor, adalet hizmetlerine daha hızlı, daha etkin ve daha erişilebilir şekilde ulaşabiliyor. Adalet hizmetlerinin sunum kalitesini artırmak için teknolojinin tüm imkanlarından faydalanmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Gürlek'in paylaşımında, Adalet Bakanlığınca hazırlanan e-Avukat uygulamasını kullanan avukat ve vatandaşların değerlendirmelerin yer aldığı video da bulundu.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
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