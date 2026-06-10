Akın Gürlek, "Çıplak Arama" Sorusuna Yanıt Vermedi

(TBMM) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de gazetecilerin Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in gözaltı sürecinde yaşadığını açıkladığı çıplak arama iddialarına ilişkin sorusunu yanıtlamadı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti'nin grup toplantısından ayrılırken gazetecilerin Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in gözaltı sürecinde yaşadığını ifade ettiği çıplak arama dahil maruz kaldığını ifade ettiği uygulamalara ilişkin sorusunu, "Bakanlıkta toplantım var" diyerek yanıtlamadı.

Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, dün İBB Davası'nda yaptığı savunmada gözaltı sürecinde yaşadığı çıplak aramayı anlatmış, "Böyle arşiv odası gibi bir yere aldı kadın memur beni. 'Soyun' dedi. 'Nasıl yani' dedim. Eldiven taktı eline. Arkada klasörler, çok küçük bir oda. 'Üstünü çıkar' dedi. Üstümü çıkardım. Kontrol yaptı. 'Tamam. Üstünü giyebilirsin' dedi. 'Gidebilir miyim' dedim. 'Hayır. Eşofmanını da indir' dedi. İndirdim. 'Çamaşırını da', 'Nasıl yani' dedim. 'İndireceksin' dedi. Dolayısıyla ikisini de ayak bileklerime kadar indirdim. 'Şimdi yere çömel' dedi. Utananlar varsa çıkabilir, ben utanmıyorum ama yani bu insanların onurunu, gururunu yıkmak için yapılıyormuş ama yapan utansın, ben utanmıyorum. 'Cinsel organını aç' dedi. 'Başını, arkanı dön, eğil' filan. 'Tamam' dedi. Hani eldiven taktı ya eline, eldiveni kullanmadığı için biz mutlu olduk. Çünkü ben böyle jinekolojik muayene filan gibi bir şey olacak zannettim" ifadesini kullanmıştı.

Tutuklandıktan sonra savcının davetiyle yapılan görüşmeyi de anlatan Türker, "'Sen bu kafayla bir daha çocuklarını asla göremeyeceksin. Sen bekarsın, değil mi? Velayetleri de sende? Senin çocukların reşit de değildi, değil mi? Eh, artık Sosyal Hizmetler alır senin çocuklarını' dedi. Bir anneye böyle denir mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA