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Adalet Bakanı Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşecek

Adalet Bakanı Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşecek
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini bugün kabul edecek. Görüşmede, Oktay'ın 2009 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesi talebinin ele alınması bekleniyor. Aile, ölümde FETÖ'nün rolü olduğunu öne sürüyor.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle bugün görüşecek. Görüşmede, Oktay'ın şüpheli ölümünün yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesine ilişkin taleplerin ele alınması bekleniyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini bugün kabul edecek.

Bakanlıkta gerçekleştirilecek görüşmede, 2009 yılında kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Behçet Oktay'ın ölümüne ilişkin dosyanın yeniden değerlendirilmesi talebinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Oktay'ın ailesi, ölüm olayında FETÖ'nün rolü bulunduğunu öne sürerken, dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor. Görüşmede, ailenin bu yöndeki taleplerini Adalet Bakanı Gürlek'e ileteceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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