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Bakan Gürlek: Ahbap Derneği soruşturması genişleyebilir

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini açıkladı. Ayrıca Muhsin Yazıcıoğlu helikopter kazası soruşturmasında yeni gözaltılar olduğunu ve FETÖ iltisaklı şüpheliler bulunduğunu belirtti.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili, "MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasına gizliliğin devam ettiğini belirterek, "Şu an soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. İlk aşamada 22 adet gözaltı oldu. MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir" dedi. Bakan Gürlek, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'e daha önce yurt dışı çıkış yasağı koyulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine pazar günü gözaltına alındığını ifade etti.

YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA YENİ GÖZALTILAR

Bakan Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin soru üzerine, "Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız sürdürüyor. Yeni gözaltılar oldu. Burada alınanlar arasında emekli askerler var" dedi. Bakan Gürlek, 'Soruşturmada şüpheli olanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanlar da var mı?' sorusuna "Evet, var" cevabını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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