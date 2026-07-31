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Bakan Gürlek: 12’nci Yargı Paketimiz Resmi Gazete’de yayımlandı

Bakan Gürlek: 12’nci Yargı Paketimiz Resmi Gazete’de yayımlandı
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ADALET Bakanı Akın Gürlek, "Yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12’nci Yargı Paketimiz, Resmi Gazete’de yayımlandı" dedi.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "Yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12'nci Yargı Paketimiz, Resmi Gazete'de yayımlandı" dedi.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12'nci Yargı Paketimiz, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda; hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yargının işleyişini hızlandıran, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıran ve hukuk sistemimizi güçlendiren düzenlemeleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kanunun hazırlanmasına ve yasalaşmasına katkı sunan AK Parti Grubumuza, Cumhur İttifakı'mızın ortağı Milliyetçi Hareket Partisinin kıymetli milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 12'nci Yargı Paketimizin ülkemize, aziz milletimize ve adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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