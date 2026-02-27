Haberler

Bakan Güler ve Komuta Kademesinden İçişleri Bakanı Çiftçi'ye Ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki komuta kademesiyle İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki komuta kademesiyle İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi" denildi.

