Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nasan'ı kabul etti

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Nasan'ı Ankara'da kabul etti. Kabul sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da hazır bulundu.

Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu da yer aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
