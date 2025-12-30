Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nasan'ı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Nasan'ı Ankara'da kabul etti. Kabul sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da hazır bulundu.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Nasan'ı kabul etti." ifadesi kullanıldı.
Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu da yer aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel