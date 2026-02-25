Bakan Güler, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi

Haberler

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit aileleri, gaziler ve onların ailesiyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bakan Güler, şehit aileleri, gaziler ve onların ailesiyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Gazi Orduevindeki iftara Bakan Güler'in beraberinde; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Bakan Yardımcıları Bilal Durdalı ve Salih Ayhan da katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
