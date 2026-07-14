Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Munir'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Pakistan Kara Kuvvetleri ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir'i kabul etti. Kabulde Orgeneral Bayraktaroğlu da yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.