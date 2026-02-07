Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan belgeselin gösterimine katıldı

Milli Savunma Bakanı Güler, Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan belgeselin gösterimine katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, merhum Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan belgeselin özel gösterimine katıldı. Belgesel, Özdemir Bayraktar'ın çocukları Selçuk ve Haluk Bayraktar tarafından hazırlandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan belgeselin özel gösterimine katıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, "Özdemir Bayraktar Belgeseli: Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" adıyla yayımlanan belgeseli Bakan Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile izledi.

Bakan Güler, hazırlanan belgesel dolayısıyla merhum Özdemir Bayraktar'ın çocukları Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı tebrik etti.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL

Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı

Profesör "Allah belanı versin" dedi, Kerem Kınık tepkisiz kalamadı
Nereden nereye! İşte Alper Potuk'un yeni adresi

Nereden nereye! Yeni takımını duyunca şaşıracaksınız
Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Sular taşların arasından fışkırdı

Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Taşların arasından fışkırdı
Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL

Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük

Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Gerçekler ortaya çıktı! İşte Jhon Duran'ın Fener'den neden yollandığı

Gerçekler ortaya çıktı! Bu gülüşün altında neler yatıyormuş neler