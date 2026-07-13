Milli Savunma Bakanı Güler, Mısırlı mevkidaşı Zahir ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve Savunma Bakanı Korgeneral Eşref Salim Zahir ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı, Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Eşref Salim Zahir ile görüştü.
Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Zahir???????'i Bakanlıkta askeri törenle karşıladı.
İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Zahir???????, onur kıtasını selamladı.
Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüştü.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal