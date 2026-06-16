Bakan Güler, Irak'ın Ankara Askeri Ataşesi Tümgeneral Khalil'i Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın Ankara Askeri Ataşesi Tümgeneral Khalil Kamal Khalil'i Bakanlık'ta kabul etti.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın Ankara Askeri Ataşesi Tümgeneral Khalil Kamal Khalil'i Bakanlık'ta kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın Ankara Askeri Ataşesi Tümgeneral Khalil Kamal Khalil'i kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA