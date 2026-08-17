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Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya Milli Günü resepsiyonuna katıldı

Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya Milli Günü resepsiyonuna katıldı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Milli Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona katıldı. Bakan Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları eşlik etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, resepsiyonda Türk askeri yetkilileri hazır bulundu. Güler'in katılımı, iki ülke arasındaki savunma iş birliği ve diplomatik ilişkilerin önemini vurguladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Milli Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona katıldı. Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile kuvvet komutanları eşlik etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Milli Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona katıldı.

Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da yer aldı.

Kaynak: ANKA
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